Risparmia 150€ sulla Smart TV LG OLED da 55": occasione irripetibile su Amazon

Scopri l’eccezionale Smart TV LG OLED Serie B4 2024, un televisore che unisce innovazione e convenienza. Se sei alla ricerca di un’esperienza visiva superiore e di funzionalità avanzate, questo modello è un’opportunità da non perdere, soprattutto grazie al prezzo ribassato a 748,99 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino.

Qualità d’immagine che incanta

La tecnologia OLED con pixel autoilluminanti rappresenta il cuore pulsante di questa Smart TV LG, garantendo neri profondi e contrasti mozzafiato. Il processore α8 con intelligenza artificiale si occupa di ottimizzare immagini e audio in tempo reale, adattandoli al contenuto per un’esperienza davvero personalizzata. Grazie a questa combinazione, ogni scena risulta incredibilmente realistica, che si tratti di un film, una serie TV o un evento sportivo.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nel LG OLED Serie B4 2024 un compagno ideale. Questo televisore supporta giochi in 4K a 120fps, con un input lag ridottissimo e tecnologie avanzate come VRR, Gsync e Freesync. Le quattro porte HDMI 2.1 offrono una connettività perfetta per console di ultima generazione e PC gaming, assicurando fluidità e reattività in ogni sessione di gioco.

Un salotto che diventa cinema

Grazie alle certificazioni Dolby Vision e Dolby Atmos, il tuo salotto si trasforma in una sala cinematografica. La qualità dell’immagine e del suono raggiunge livelli impareggiabili, offrendo un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Inoltre, il sistema operativo webOS, aggiornabile per i prossimi cinque anni, garantisce accesso a tutte le app di streaming più popolari, rendendo l’intrattenimento semplice e immediato.

Inoltre, il telecomando puntatore, caratteristica distintiva di LG, semplifica ulteriormente la navigazione tra i contenuti, rendendo l’interazione intuitiva e piacevole.

Oltre alla qualità e alle funzionalità avanzate, il prezzo attuale rappresenta un’occasione imperdibile. Con uno sconto del 17% sul prezzo originale di 899,90 euro, è il momento perfetto per investire in un televisore che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia, dai cinefili ai gamer più esigenti. Acquista adesso la Smart TV LG OLED Serie B4 2024 su Amazon a soli 748 euro e approfitta di questa offerta esclusiva!

