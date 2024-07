RISPARMIA 160 EURO sulla Smart TV Sony da 32": sconto MAXI del 36%

Per organizzare una vera serata cinema nel salotto di casa con i tuoi amici, non puoi non avere un televisore di ultima generazione come questo! Parliamo della Smart TV Sony BRAVIA da 32 pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 289 euro con un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta di oggi è davvero eccezionale, non fartela scappare!

Smart TV Sony BRAVIA da 32 pollici: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV Sony BRAVIA da 32 pollici è un vero e proprio gioiellino che permette di vivere un’esperienza cinematografica comodamente seduti nel salotto di casa.

Grazie alla modalità Live Color, il dispositivo di ultima generazione offre colori vivi e naturali in tutto ciò che guardi così da poterti letterlamente immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti, sia che si tratti di film, serie tv o videogiochi.

Inoltre è dotato della funzionalità USB HDD REC che permette di trasformare il televisore in un registratore digitale: questo vuol dire che potrai memorizzare i programmi TV preferiti su un disco rigido USB esterno per rivederli quando vuoi premendo semplicemente il tasto REC.

Un’altra caratteristica di spicco che rende unica questa tv è il controllo vocale avanzato che ti consente di guardare film e programmi da app come Netflix e Amazon Prime Video o trasmetterli in un istante semplicemente con la tua voce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.