Risparmia 200€ sul Robot aspirapolvere 2-in1 ECOVACS DEEBOT T50

Non lasciarti sfuggire una delle offerte più convenienti e desiderate del momento: il Robot ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI non è solo un aspirapolvere, ma un vero e proprio alleato intelligente che porta l’automazione domestica a un livello superiore. Solo per chi coglie l’occasione ora, puoi portarlo a casa a 699 euro invece di 899 euro, con un risparmio del 22% che non lascia spazio a dubbi: il momento di cambiare è adesso!

Robot ECOVACS DEEBOT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il design ultra-sottile – solo 81 mm – del Robot ECOVACS DEEBOT è pensato per raggiungere anche gli angoli più nascosti e pulire sotto i mobili bassi, dove lo sporco si annida e nessuno arriva. La tecnologia di pulizia perimetrale con spazzola laterale estensibile e mocio a variazione continua permette di arrivare a 1 mm dai bordi, garantendo una copertura completa e una pulizia che lascia davvero a bocca aperta. Ogni dettaglio della tua casa sarà sotto controllo, senza che tu debba muovere un dito!

Ma non è tutto: il cuore pulsante di questa meraviglia è il sistema AIVI 3D 3.0 con luce strutturata, che riconosce e aggira gli ostacoli con una precisione degna dei migliori dispositivi high-tech. Grazie a una potenza di aspirazione di 15.000 Pa e alla rivoluzionaria tecnologia ZeroTangle 2.0, il T50 PRO elimina senza sforzo peli di animali, capelli lunghi e polvere, prevenendo fastidiosi aggrovigliamenti. Non dovrai più preoccuparti di blocchi o interruzioni: la pulizia sarà sempre impeccabile, in ogni stanza.

Un altro asso nella manica? La stazione base multifunzione che svuota automaticamente il contenitore, lava il mocio con acqua a 75°C e lo asciuga con aria calda a 45°C. Non solo: aggiunge anche la soluzione detergente quando serve, così tu puoi rilassarti e goderti una casa sempre fresca e profumata. Tutto questo senza dover intervenire manualmente, per un’automazione totale che fa davvero la differenza.

Il modulo dToF LiDAR garantisce una mappatura precisa degli ambienti, così il robot si muove in modo intelligente e strategico, senza tralasciare nessuna zona. E grazie all’integrazione con l’assistente vocale YIKO, puoi gestire ogni funzione con semplici comandi vocali: programma le pulizie, monitora il processo in tempo reale e goditi la massima privacy grazie a una protezione avanzata dei tuoi dati.

Con una finitura elegante e una costruzione robusta, il DEEBOT T50 PRO OMNI si adatta perfettamente a ogni ambiente, funzionando a 220 Volt e garantendo risultati da vero professionista della pulizia.

Non aspettare che l’offerta finisca: questa è la tua chance per entrare nel futuro della pulizia domestica, con una soluzione che abbina tecnologia, praticità e risparmio come nessun’altra. Solo oggi puoi accaparrarti uno dei robot più desiderati a un prezzo che fa davvero la differenza. Trasforma la tua casa in un’oasi di pulizia con il Robot ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI a 699 euro grazie ad uno sconto del 22% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.