Risparmia 250€ sull'Apple MacBook Pro con chip M4: affare bomba su Amazon

Oggi l’Apple MacBook Pro con chip M4 è tuo a soli 1.698,99 € su Amazon! Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione: uno sconto imperdibile del 13% sul prezzo di listino di 1.949 €. È il momento giusto per investire in un dispositivo che unisce design, potenza e durata.

Apple MacBook Pro: un concentrato di potenza

Il MacBook Pro è un vero concentrato di tecnologia. Grazie al rivoluzionario processore M4 con CPU e GPU a 10 core, ogni attività diventa un gioco da ragazzi, che si tratti di montaggio video, progettazione grafica o semplice navigazione. A completare il quadro ci sono 16 GB di memoria unificata e un SSD da 512 GB, garantendo velocità e fluidità anche nei progetti più impegnativi.

Impossibile non rimanere colpiti dal suo display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici. Con una luminosità di picco di 1600 nit e un contrasto di 1.000.000:1, ogni immagine è una festa per gli occhi, rendendolo perfetto per chi lavora con contenuti visivi. Ma non è tutto: l’autonomia di ben 24 ore ti consente di affrontare l’intera giornata senza interruzioni.

Se ami la qualità audio, il sistema a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos ti conquisterà. La videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage ti garantisce videochiamate professionali, mantenendoti sempre al centro dell’attenzione. Inoltre, i tre microfoni integrati assicurano un audio nitido e senza interferenze.

Per quanto riguarda la connettività, il MacBook Pro non delude: tre porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe 3, uno slot SDXC, una porta HDMI e un jack per cuffie ti permettono di collegare facilmente monitor esterni e altri dispositivi. Questo laptop si integra perfettamente con l’ecosistema Apple, consentendoti di condividere contenuti tra i tuoi dispositivi con un semplice clic.

La sicurezza non è stata trascurata: il MacBook Pro offre protezioni integrate contro malware, crittografia FileVault e la funzione “Dov’è” per localizzare il dispositivo in caso di smarrimento. Disponibile nell’elegante colorazione argento, questo laptop è il connubio perfetto tra estetica e funzionalità.

Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo di questa qualità a un prezzo così vantaggioso. Oggi su Amzon l’Apple MacBook Pro è disponibile a soli 1.698 euro con un super sconto del 13%, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.