Risparmia 500€ sulla tua Smart TV grazie alla promo Trade Up

Vuoi cambiare la tua TV, risparmiando una bella somma? Sfrutta la promozione Trade Up sullo shop Samsung, che ti consente di ottenere fino a €500 di sconto sull’acquisto di un nuovo TV Samsung semplicemente esercitando il diritto a richiedere il ritiro del tuo TV usato RAEE. Acquista un modello tra quelli aderenti alla promozione Trade Up, dal 1 febbraio 2024 al 13 marzo 2024 inclusi. Al momento dell’acquisto, avrai la possibilità di richiedere il ritiro del tuo vecchio TV usato, ottenendo uno sconto aggiuntivo direttamente nel carrello dell’acquisto del nuovo TV.

Assicurati che la tua Smart TV sia pronta per essere ritirata e, una volta consegnato il nuovo modello, Samsung ritirerà anche il vecchio prodotto. Approfitta ora di questa offerta e goditi una nuova esperienza di visione con una Smart TV Samsung all’avanguardia!

Ben 500€ di sconto se rendi il tuo usato!

Nella promozione Trade Up di Samsung, sono inclusi numerosi modelli nuovi che aderiscono alla promozione, offrendoti un’ampia gamma di scelta tra i TV Samsung Neo, Samsung Neo QLED e Samsung OLED. Tra i modelli Samsung Neo, puoi trovare TV di varie dimensioni e fasce di prezzo, come ad esempio il Samsung Neo QN65QN800A da 65 pollici, il Samsung OLED 65″ S95B e il Samsung OLED 77″ S95B e molti altri, ognuno con le proprie caratteristiche e specifiche per adattarsi alle tue esigenze e al tuo budget. Con questa vasta selezione di modelli, ci sarà sicuramente una smart TV Samsung che soddisferà le tue preferenze e ti permetterà di beneficiare della promozione Trade Up.

Ti consigliamo di cogliere la promozione finché sei ancora in tempo e di leggere quanto prima il regolamento per capire se hai la possibilità di mandare indietro il tuo vecchio TV per acquistarne uno nuovo, a un prezzo stracciato. Corri sullo store Samsung!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.