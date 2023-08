Risparmia al MASSIMO: Sconto del 10% su prodotti di Seconda Mano su Amazon

Dalle 00:00 del 21/08/2023, alle 23:59 del 27/08/2023 i clienti Amazon ottengono uno sconto del 10% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni.

Amazon Seconda Mano, doppi affari col 10% di sconto extra

Su Amazon Seconda Mano le occasioni come sempre non mancano mai, ma con questo ulteriore sconto è facile fare dei super affari come raramente avviene in questi casi. Di seguito vi segnaliamo alcune delle occasioni più ghiotte al momento disponibili grazie a questa promozione, ma tante altre sono presenti sulla pagina ufficiale.

SENGBIRCH Tastiera per Samsung Galaxy Tab S7 FE

Se sei un fiero possessore di un Samsung Galaxy Tab S7 FE, sai quanto sia importante avere gli accessori giusti per sfruttare appieno le sue potenzialità. Ecco perché vogliamo presentarti l’offerta esclusiva che non vorrai perdere: la Tastiera SENGBIRCH per Samsung Galaxy Tab S7 FE, completa di custodia protettiva!

Oppo Find X5 White

Occasione d’oro in questo preciso momento per tutti coloro che vogliono accaparrarsi un top di gamma di ultima generazione, risparmiando qualcosina. Stiamo parlando di Oppo Find X5 che oggi trovi a soli 469€ su Amazon in versione usato ricondizionato nella colorazione White, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un’occasione da non lasciarsi scappare, che arriva direttamente dall’Amazon Seconda Mano, ovverosia dalle pagine dell’usato garantito di Amazon.

Realme Watch 3

Display ampio e luminoso da 1.8’’, 110 modalità sport, Chiamate con Bluetooth senza interruzioni, il realme Watch 3 è davvero uno di quei wearable a cui non manca praticamente nulla, nemmeno un prezzo incoraggiante, per conquistare il pubblico e ritagliarsi una buona fetta del mercato in un settore dove di certo la concorrenza è agguerrita. Il dispositivo è in offerta oggi su Amazon al prezzo di 58 euro, con le spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime.

HUAWEI FreeBuds3i

HUAWEI FreeBuds3i colore nero sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 44€ anziché a 99€, con lo sconto del 55%.

iPhone 12 da 128GB (Ricondizionato)

La velocità del 5G A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smart­phone. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. Su Amazon, infatti, la versione con 128GB (Ricondizionato) può essere tua con circa 482€, cioè a dire con uno sconto di quasi 364,00€ (44%). Spedizioni rapide e gratuite con Prime.

OPPO A74 Prism Blue

Col suo design in 3D curvo, leggero e sottile, tanto bello da utilizzare quanto da guardare (solo 175g di peso e lo spessore di una penna), questo OPPO A74 è uno dei migliori attualmente sul mercato. Ha un display ampio e luminoso da 6,43” AMOLED, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Lo schermo si adatta continuamente al livello che è delicato per i tuoi occhi tutto il giorno.

Come riscattare

Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti qui sotto utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche. Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello. L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Per tutti i dettagli approfonditi vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Amazon.

