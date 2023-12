RISPARMIA IL 30% su questi splendidi auricolari Baseus grazie al DOPPIO SCONTO!

Baseus ha ideato questi auricolari Bowie MA10 Bluetooth con cancellazione attiva ibrida del rumore fino a -48dB, riproduzione di 140 0re, certificato Waterproof IPX6, 4 Microfoni ENC, bassa latenza di 0,038s. Oggi puoi pagarli a molto meno, a soli 20,99 euro, grazie al coupon del 20% applicabile con una semplice spunta + codice del 10% 5VKQEP3B inseribile anche pigiando sul bottone Applica. Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Baseus auricolari Bowie MA10: le caratteristiche

Baseus MA10 sono un paio di auricolari bluetooth con una qualità audio di prim’ordine che consiglierei agli amanti della musica pop, ha dichiarato Chad Cannon, compositore e polistrumentista vincitore dell’Oscar. Adottano una tecnologia di cancellazione attiva del rumore a doppio livello in grado di rilevare e cancellare automaticamente il 95% del rumore ambientale, con una profondità di cancellazione del rumore fino a -48db. 4 microfoni ENC integrati che rilevano con precisione la voce e bloccano i rumori di fondo. Potrai essere ascoltato in modo chiaro ogni volta che effettui chiamate, videochat, live streaming, ecc.

Consentono di ascoltare fino a 3.000 brani musicali o guardare 75 film; la durata di riproduzione con una sola ricarica è di 8 ore e la durata di riproduzione totale con la custodia di ricarica è di 140 ore. Una ricarica di 10 minuti consente 2 ore di musica e occorrono 1,5 ore per caricare completamente la custodia. Con il grado di protezione IPX6, questi cuffie wireless sono resistenti al sudore, all’acqua ed alla pioggia. Si adattano perfettamente alle orecchie per un utilizzo prolungato senza causare dolore e vengono forniti con inserti auricolari in 3 misure (S, M, L) e ganci per le orecchie per trovare l’accoppiata migliore per il proprio comfort. Con il più recente chipset bluetooth 5.3 offrono una velocità ed una stabilità di connessione impeccabili. Con la tecnologia di connessione smart Baseus, puoi connetterti contemporaneamente a 2 dispositivi e passare facilmente da uno all’altro senza problemi di associazione.

Oggi puoi pagare gli auricolari Baseus a molto meno, a soli 20,99 euro, grazie al coupon del 20% applicabile con una semplice spunta + codice del 10% 5VKQEP3B inseribile anche pigiando sul bottone Applica. Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.