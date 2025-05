Risparmia in bolletta con il Termostato smart tado° X a quasi metà prezzo

Il termostato intelligente tado° X è la soluzione perfetta per il risparmio energetico e il comfort della tua casa! Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 79,99 euro invece di 134,99 con un mega sconto del 41%. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per rendere la tua abitazione ancora più efficiente e moderna.

Massima efficienza energetica con un design smart

Il termostato tado° X è progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente grazie al suo design minimalista e alle dimensioni compatte. Si adatta a ogni stile d’arredamento, mentre il display integrato consente una regolazione manuale intuitiva.

La sua vera forza, però, risiede nelle funzionalità avanzate. Grazie alla tecnologia di geofencing, il dispositivo regola automaticamente la temperatura in base alla posizione degli abitanti, garantendo comfort e risparmio. Inoltre, il rilevamento delle finestre aperte evita inutili sprechi di energia, ottimizzando i consumi fino al 22%.

Compatibilità e connettività al top

Questo termostato è compatibile con una vasta gamma di sistemi di riscaldamento, tra cui caldaie a gas con supporto OpenTherm, pompe di calore e impianti a pavimento. Non solo: il supporto per i protocolli Matter e Thread lo rende un nodo centrale nella tua rete domotica, assicurando una connessione stabile e affidabile con tutti i dispositivi smart della tua casa.

Il controllo è semplice e immediato grazie all’app dedicata, che ti permette di gestire il riscaldamento direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, puoi comandarlo con la voce utilizzando gli assistenti vocali più popolari come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri.

Se vuoi spingere al massimo l’efficienza energetica, il servizio opzionale “Auto-Assist” è quello che fa per te. Al costo di soli 3,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno, riceverai suggerimenti personalizzati per ridurre ulteriormente i consumi e risparmiare sui costi energetici.

Non serve essere esperti per installare il tado° X: il kit incluso nella confezione contiene tutto il necessario per un’installazione fai-da-te semplice e veloce. In pochi passi, potrai iniziare a godere di tutti i vantaggi di un riscaldamento intelligente e ottimizzato.

Trasforma la tua casa in un ambiente più efficiente e connesso. Acquista ora il termostato intelligente tado° X in offerta su Amazon a soli 79,99 euro con un mega sconto del 41% e inizia a risparmiare senza rinunciare al comfort!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.