Risparmia IN BOLLETTA con questa lampadina smart: Amazon la sta SVENDENDO (-50%)

Considerando il periodo di difficoltà economica che l’Italia sta vivendo, è sempre bene trovare i giusti metodi per poter risparmiare anche diverse decine di euro ogni mese. In questo senso, una scelta intelligente è quella di puntare sulle lampadine a LED. Ce n’è una che sta venendo svenduta su Amazon per via delle Offerte di Primavera. Puoi acquistarla a soli 4,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Dotata di tecnologia Wi-Fi e di funzionalità mai così avanzate, ti darà modo di risparmiare tantissimo in bolletta e di godere del massimo della tecnologia. Fai subito la scorta, è una promozione che scadrà molto presto.

Lampadina LEDVANCE Smart: il meglio della tecnologia, con un risparmio in bolletta assicurato

Ti sembrerà incredibile, ma con una spesa di soli 4,99 euro puoi arrivare a risparmiare tantissimo in bolletta. Questa fantastica lampadina Smart LEDVANCE ha infatti un consumo di energia pari a 9 kWh/1000h per 806 lm ed è l’ideale per sostituire le lampade ad incandescenza. Pensata per poter durare a lungo, garantisce fino a 15.000 ore e 100.000 cicli di accensione/spegnimento senza che si fulmini. La luce bianca calda saprà creare un’atmosfera perfetta per il comfort e il relax in tutta la casa.

Senza tempi di pre-accensione, ti dà modo di godere del massimo flusso luminoso sin dai primi istanti. C’è anche una ridotta emissione di calore rispetto alla lampada tradizionale equivalente, così che anche d’estate non avrai alcun problema. Ma passiamo al punto forte, ossia la possibilità di godere della connessione Wi-Fi. Il che la rende una lampadina smart, che può essere configurata coi sistemi di domotica per un controllo totale utilizzando esclusivamente la propria voce. Così da inserirla in programmi e cicli automatici senza intoppi o problemi.

Non puoi fartela scappare, è la lampadina perfetta per unire le funzionalità smart ad un risparmio unico in bolletta.

