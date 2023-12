Risparmia oltre 1200€ sul piano a vita di pCloud da 2 TB (Family)

Nuova offerta esclusiva di pCloud per i nuovi utenti: il piano a vita Family da 2TB è in offerta a soli 499€ invece di 1.700€, per effetto del 71% di sconto. Ecco il link alla super promozione.

pCloud è tra i servizi cloud più sicuri oggi in Europa, avendo la sede in Svizzera dove la legge sul trattamento dei dati personali è la più rigorosa rispetto a tutti gli altri Paesi del continente europeo. Inoltre è un servizio facile da usare, con la possibilità di accedere al proprio spazio cloud su qualsiasi dispositivo grazie alla compatibilità con tutte le principali piattaforme oggi disponibili.

Piano a vita pCloud Family da 2TB in sconto del 71%

Con la licenza a vita del piano Family 2TB si ottiene uno spazio cloud da 2TB di spazio e traffico link condiviso, con una condivisione dell’account fino a 5 utenti. Tra le altre cose, i piani di pCloud offrono un comodo servizio di backup da Dropbox, Facebook, Google Drive, Google Photos e OneDrive.

Sul fronte della sicurezza, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL, implementato durante il trasferimento dei file dal dispositivo in uso ai server pCloud A questo poi si aggiungono la semplicità di utilizzo e l’ottimo player audio e video con cui poter riprodurre e guardare i propri contenuti preferiti.

Per accedere all’offerta di Natale di pCloud, collegati a questa pagina e premi sul banner in alto a destra. Dopo pochi istanti verrai reindirizzato alla schermata dell’offerta del piano a vita Family 2TB di pCloud, in promo a 499€ invece di 1.799€.

