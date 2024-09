Risparmia più di 100€ sulla straordinaria Samsung Smart TV da 43 pollici

Per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, oggi basta davvero poco! Su Amazon trovi la Samsung Smart TV da 43″ a soli 459 euro con uno sconto maxi del 19%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Samsung Smart TV da 43″: tutte le caratteristiche tecniche

La Samsung Smart TV da 43″ in offerta su Amazon è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti offrirà un’esperienza unica direttamente nel salotto di casa.

La sua punta di diamante è sicuramente l’innovativo Quantum processor Lite con risoluzione 4K che garantisce colori e luminosità straordinari per farti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora. In più grazie all’AirSlim Design il suo profilo risulta incredibilmente sottile, oltre ad avere un sistema di gestione dei cavi integrato per ridurre l’ingombro nell’ambiente domestico.

Allo stesso modo, la Tecnologia Quantum Dot di ultimissima generazione è in grado di catturare la luce e di trasformarla in colori mozzafiato offrendo un livello di luminosità eccezionale con dettagli più realistici che mai.

Anche dal punto di vista della connettività questo modello garantisce risultati impeccabili sfruttando le app e i servizi più recenti Samsung Tizen OS così da poter godere di tutti i canali televisivi in diretta e di migliaia di film con Samsung TV Plus.

Non è da meno l’effetto sonoro: la tv dispone di Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva in ogni occasione.

Oggi la Samsung Smart TV da 43″ è disponibile su Amazon a soli 459 euro con uno sconto maxi del 19%. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.