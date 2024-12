Risparmia più di 100€ sull'Apple iPad di ultima generazione: consegna entro Natale

A Natale vuoi regalare un gadget tech top di gamma ad una persona speciale? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Apple iPad da 10,9″, oggi disponibile su Amazon a soli 461 euro con un super sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo davvero limitato!

Apple iPad da 10,9″: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad da 10,9″ è uno dei tablet più ricercati sul mercato, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello è dotato dell’innovativo Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce performance eccellenti in qualsiasi tipo di settore, così da poter effettuare tutte le operazioni in modo più fluido ed efficiente che mai.

Allo stesso tempo, vanta un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre immagini splendide dai colori brillanti e i dettagli minuziosi. Non è da meno la connettività grazie al Wi Fi 6 veloce che ti permette di rimanere in contatto col mondo con una linea internet sempre veloce ed affidabile.

Un’altra specifica di spicco di questo dispositivo è il suo sistema di fotocamere evoluto formato dalla Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e dalla Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica: questo vuol dire che potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video eccezionali con qualsiasi condizione di luce esterna.

