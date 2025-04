Risparmia più di 150€ sul Monitor Samsung da 34": il mega sconto è del -39%

Ti presentiamo il monitor perfetto per aggiornare la tua postazione! Si tratta del Samsung ViewFinity da 34 pollici, oggi in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 39%, quindi a soli 237€ invece di 389€. Un’occasione d’oro per portare a casa un monitor ultra-wide di qualità superiore, ideale per lavoro, gaming e intrattenimento.

Samsung Monitor ViewFinity: risoluzione eccezionale e massima versatilità

Con una risoluzione WQHD 3440×1440 pixel e un rapporto d’aspetto 21:9, il Samsung Monitor ViewFinity offre uno spazio di lavoro ampliato e una qualità visiva impeccabile. Il pannello VA, supportato dalla tecnologia HDR10, garantisce colori vibranti e contrasti profondi, perfetti per immergersi nei dettagli di ogni immagine. E non è tutto: il refresh rate di 100Hz assicura una fluidità straordinaria, rendendolo ideale anche per i gamer più esigenti.

Se sei un appassionato di videogiochi, il Samsung ViewFinity S50GC ti conquisterà con la tecnologia FreeSync, che elimina il fastidioso effetto tearing, offrendo un’esperienza di gioco senza interruzioni. Inoltre, il tempo di risposta di 5ms è ottimale per chi cerca precisione e reattività nei momenti più intensi.

La versatilità di questo monitor è un altro punto di forza: con le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, puoi gestire contemporaneamente più sorgenti video, ottimizzando la tua produttività. La connettività è completa grazie a due porte HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

Ma Samsung non si è fermata qui. Il ViewFinity S50GC è progettato pensando anche al tuo benessere: le tecnologie Flicker Free ed Eye Saver Mode riducono l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, la modalità Eco Saving Plus aiuta a contenere i consumi energetici, rispettando l’ambiente senza rinunciare alle prestazioni.

Con un design elegante, questo monitor si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Il Samsung ViewFinity S50GC è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità senza dover spendere una fortuna.

Non perdere l’occasione di fare tuo uno dei monitor più apprezzati nella sua categoria. Oggi il Samsung ViewFinity da 34 pollici è in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 39%, quindi a soli 237€ ! Approfittane subito!

