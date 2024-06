RISPARMIA PIU' DI 200 EURO sull'Apple iPhone 14: ultimissimi a disposizione

Oggi su Amazon impazzano le offerte su tantissimi articoli Apple che non puoi assolutamente farti sfuggire! Tra tutti spicca l’Apple iPhone 14, al momento disponibile a soli 669 euro con un mega sconto del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 200 euro compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 14

L’Apple iPhone 14 è un vero e proprio gioiellino che ti stupirà per le sue caratteristiche tecniche di altissimo livello.

È dotato del Chip A15 Bionic con GPU 5-core che offre prestazioni super efficienti in modo che ogni operazione risulti il più fluida e veloce che mai.

Il dispositivo vanta un display Super Retina XDR da 6,1″: questa tipologia di schermo garantisce immagini super vivide dai particolari precisissimi ed offre un’esperienza cinematografica di prima qualità.

Allo stesso modo, il sistema di fotocamere evoluto permette di realizzare scatti più belli con ogni tipo di luce, anche di notte. Per quanto riguarda i video, la Modalità Azione garantisce riprese stabili e senza sbalzi mentre la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps ti farà sentire un regista professionista.

Un’altra punta di diamante del dispositivo è la sua batteria super potente che offre un’autonomia elevatissima: potrai usare il cellulare che dura tutto il giorno e sfruttare fino a 20 ore di riproduzione video.

Oggi l’Apple iPhone 14 è disponibile su Amazon a soli 669 euro con un mega sconto del 24%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 200 euro compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.