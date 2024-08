Risparmia PIU' DI 200 EURO sull'Apple iPhone 15: solo per OGGI su Amazon

Uno degli ultimi arrivati in casa Apple oggi può essere tuo ad un prezzo davvero da capogiro! Parliamo dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su Amazon a soli 769 euro con uno sconto bomba del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio modello top di gamma della Apple che si caratterizza per specifiche tecniche di altissimo livello.

È dotato del chip ultraveloce A16 Bionic che permette non solo di svolgere operazioni super complesse in modo fluido, ma anche funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate con qualsiasi condizione di luce esterna. In più dispone di un teleobiettivo 2x di qualità ottica così da poter comporre in modo semplicissimo l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani. Ed è anche possibile spostare la messa a fuoco su un altro soggetto, anche dopo aver scattato, con un veloce tap.

Il suo design non è da meno in quanto è realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. Inoltre il dispositivo è super resistente e a prova di schizzi, gocce e polvere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.