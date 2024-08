Risparmia PIU' DI 210 EURO sul Motorola Moto Edge50 Pro: offerta BOMBA

Devi sostituire il tuo vecchio smartphone e sei alla ricerca di un nuovo dispositivo prestante ma economico? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Motorola Moto Edge50 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 483 euro con uno sconto maxi del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un offerta del genere non capita tutti i giorni!

Motorola Moto Edge50 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto Edge50 Pro è un vero e proprio gioiellino che ti stupirà per tutte le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto si contraddistingue dagli altri modelli per il suo design perfettamente bilanciato in quanto è realizzato nel segno dell’armonia con materiali naturali al tatto e bordi arrotondati ergonomici. È anche dotato di protezione IP68 per l’immersione in acqua così da poterlo portare con te al mare o in piscina senza alcuna preoccupazione.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo sistema di fotocamente che, insieme alle funzionalità IA e al teleobiettivo 3x, garantisce la realizzazione di foto e video perfettamente a fuoco e con soggetti super dettagliati anche se distanti.

L’autonomia non è da meno grazie ad una potente batteria che ti permette di utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza alcuna preoccupazione. Inoltre la Ricarica TurboPower da 125W è la più veloce di sempre tanto che puoi ottenere un giorno intero di autonomia con soli 6 minuti di ricarica.

