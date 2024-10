Risparmia più di 300€ sull'Apple iPad Pro con chip M4: offerta bomba su Amazon

Desideri da sempre un tablet che sia perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per divertirti a casa o in viaggio? Abbiamo per te un top di gamma ad un prezzo speciale! Si tratta dell’Apple iPad Pro con chip M4, al momento disponibile su Amazon a soli 1.399 euro con uno sconto conveniente del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Pro con chip M4: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad Pro con chip M4 è un piccolo gioiellino che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche di livello davvero elevato.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip M4 che può arrivare fino a 10 core e che garantisce prestazioni eccellenti: questo vuol dire che potrai fare di tutto in modo più veloce ed efficiente che mai ovunque tu sia. In più è dotato di 512 GB di memoria interna, quindi abbastanza grande da archiviare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Non è da meno il suo sistema di fotocamere di ultima generazione: nello specifico la fotocamera frontale orizzontale da 12MP ha ultra grandangolo e Inquadratura automatica quindi è perfetta per le videoconferenze o i selfie in modalità Ritratto, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K in qualsiasi condizione di luce esterna.

