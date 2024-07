Risparmia PIU' DI 350 EURO sull'iRobot Roomba con Base AUTOSVUOTANTE

Perché spezzarsi la schiena per pulire tutta casa? Da oggi puoi delegare le pulizie domestiche all’iRobot Roomba i7 con Base Autosvuotante: lo trovi su Amazon a soli 599 euro con uno sconto bomba del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

iRobot Roomba i7 con Base Autosvuotante: tutte le modalità di utilizzo

L’iRobot Roomba i7 con Base Autosvuotante è un vero e proprio concentrato di potenza, capace di far splendere tutta casa in un attimo!

Questo dispositivo sfrutta un’innovativa tecnologia di navigazione per catturare e rimuovere lo sporco in ogni angolo, anche quello più nascosto. Si contraddistingue in particolare per il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie che offre un’aspirazione 10 volte più potente rispetto agli altri modelli in commercio.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente con i dispositivi Google Assistant e Alexa così da poter gestirlo con dei semplici comandi vocali. Inoltre la mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare il robot verso lo sporco quando serve evitando ostacoli sul percorso.

L’autonomia elevatissima è un’altra punta di diamante del dispositivo: per ben 60 giorni l’i7 trasferisce automaticamente lo sporco nella Clean Base, in sacchetti a 4 strati che bloccano gli allergeni, i pollini e le muffe.

