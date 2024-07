Risparmia PIU' DI 400 EURO sull'Apple MacBook Pro con chip M3: offerta SCHOCK

È il PC portatile del futuro ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 2.169 euro con uno sconto del 17%.

Apple MacBook Pro con chip M3 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro è un vero e proprio gioiellino da considerare come il top di gamma in assoluto nel settore.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip Apple M3 Pro che, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, offre performance straordinarie per lavori anche impegnativi così da rendere qualsiasi tipo di operazione più fluida che mai.

È dotato di un display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema per offrirti contenuti HDR spettacolari: potrai letteralmente immergerti nelle immagini e sentirti al centro dell’azione in ogni momento. Lo schermo è rettangolare con gli angoli superiori arrotondati e le cornici ultra-sottili per offrire una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione luminosa esterna.

L’autonomia è un’altra caratteristica unica del dispositivo in quanto la batteria potentissima ti offre la possibilità di sfruttare il pc in modo intensivo anche per 18 ore no stop.

