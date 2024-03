RISPARMIA PIU' DI 400€ sull'Aspirapolvere 6-in-1: ancora per POCHISSIME ORE

Pulire casa non è mai stato così facile e veloce con l’Aspirapolvere 6-in-1 con Filo YISORA! Oggi l’elettrodomestico multifunzionale è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto bomba dell’84%.

L'elettrodomestico multifunzionale è disponibile su Amazon a 79 euro con uno sconto dell'84%.

Aspirapolvere con Filo YISORA: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere 6-in-1 con Filo YISORA è un elettrodomestico multifunzionale perfetto per le tue faccende domestiche.

È possibile utilizzare l’aspirapolvere come scopa con manico, ma anche aspirapolvere portatile. Il dispositivo pesa solo 1,8 kg, è piccolo e ultraleggero. Viene fornito con tre diverse spazzole (1 testina motorizzata, 1 bocchetta per fessure lunga, 1 spazzola 2 in 1), che possono essere facilmente assemblate in 6 combinazioni per una pulizia versatile.

Con il motore da 600 W l’aspirapolvere offre una forte potenza di aspirazione di 23 KPa. In più, con cavo da 6 metri, elimina la necessità di frequenti cambi di presa e ti offre prestazioni di aspirazione più durature, stabili e potenti che non ti disturbano più. È dotato anchr di 4 luci LED e tubo metallico retrattile da 80-105 cm per una comoda regolazione dell’altezza.

Ha un design unico a forma di V con una combinazione di gomma e setole morbide che migliorano la spolveratura e riducono l’aggrovigliamento dei capelli. Sulla spazzola per pavimenti è presente un pulsante che permette di rimuovere la spazzola con il semplice tocco di un pulsante, così da poterla pulire velocemente.

Per finire, è dotato di un sistema di filtro a ciclone a 5 stadi, completamente sigillato, che cattura il 99,99% di particelle grandi e micropolveri. Il contenitore della polvere da 0,8 litri può essere svuotato rapidamente.

L'Aspirapolvere 6-in-1 con Filo YISORA è disponibile su Amazon a 79 euro con uno sconto dell'84%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.