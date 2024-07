RISPARMIA PIU' DI 500 EURO sull'Apple iPad Pro 2022: solo per OGGI

Anche se il Prime Day è finito, su Amazon è possibile trovare offerte più allettanti che mai! Oggi l’Apple iPad Pro 2022 è disponibile a soli 1.999 euro con uno sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibil effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è irripetibile!

Apple iPad Pro 2022: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Pro 2022 è uno del tablet più innovativi del momento essendo un vero e proprio concentrato di potenza.

Si contraddistingue per un grande e brillante display Liquid Retina da 11 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Questo vuol dire che le immagini saranno sempre più nitide e realistiche che mai così da sentirsi al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto multimediale.

Il dispositivo è dotato del nuovissimo Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che offrono prestazioni eccezionali e super fluide in qualsiasi occasione.

Tra l’altro, le tue foto e i tuoi selfie risulteranno sempre impeccabili sfruttando le Fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo) con scanner LiDAR per la realtà aumentata, e la Fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

Anche la connettività è sempre assicurata grazie al Wi-Fi 6E e al 5G ultrarapido che ti garantirà una connessione stabile e fluida ovunque tu sia, anche in viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.