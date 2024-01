Risparmia spazio con HP ALL-IN-ONE in offerta

Hai bisogno di un PC all’interno del tuo studio di casa ma non hai lo spazio necessario per ospitare un case da PC, che risulta spesso ingombrante? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio al caso tuo proponendoti nello specifico il PC HP all-in-one in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro, con un ottimo sconto del 35% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso HP.

HP All-In-One: potente e compatto

Uno dei punti di forza alla base di questo PC è sicuramente il suo design estremamente ridotto e compatto, che permette di risparmiare un bel po’ di spazio rispetto ai più tradizionali case per PC, che ingombrano decisamente di più all’interno della scrivania.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo dispositivo è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo processore Intel Core i3 1215U, che con una frequenza massima di ben 4.1 GHz è in grado di garantire delle prestazioni davvero eccezionali: grazie a questo chip potrai quindi avviare qualsiasi programma, anche quelli più pesanti come nel caso dei software di fotoritocco o di videoditing, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

Molto buona in questo caso anche la scheda video Intel UHD Graphics di 12° generazione, che permette di arrivare a una risoluzione massima di 4096×2304 pixel e frequenza d’aggiornamento di 60 Hz, garantendo una buona fluidità.

Per non parlare poi dell’SSD da ben 512 GB di memoria, che ti permette di catalogare al suo interno tutte le foto, video ed eventuali di file di lavoro che preferisci, senza doverti preoccupare minimamente di liberare spazio in continuazione, al contrario di quel che accadeva fino a qualche anno f con i vecchi hard disk tradizionali.

All’interno del PC trovi poi il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, per cui non dovrai perdere tempo ad installare eventuali file di sistema aggiuntivi.

In definitiva a poco meno di 500 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori PC all-in-one attualmente in commercio, con cui potrai gestire senza problemi ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo PC HP all-in-one in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.