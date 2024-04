Risparmia spazio con Mac mini M2 in offerta su Amazon

Hai bisogno di un PC desktop ma non disponi di sufficiente spazio per un PC con un case ingombrante? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon ha proprio la soluzione che fa per te proponendoti il Mac mini M2 (modello 2023) in offerta al sensazionale prezzo di appena 759 euro, con un ottimo 21% di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

Mac mini: tanta potenza in pochissimo spazio

La prima caratteristica che salta subito all’occhio sono le sue dimensioni estremamente contenute: potrai posizionarlo sulla scrivania e occuperà pochissimo spazio, al contrario della maggior parte dei PC desktop attualmente presenti sul mercato.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo Mac mini risiede senz’ombra di dubbio nel suo chip proprietario Apple M2, che assieme alla RAM da 8 GB garantisce delle prestazioni a dir poco formidabili e sensazionali per lo spazio che occupa: sarai in grado di avviare qualsiasi programma, anche i software più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di Mac mini, con quattro porte Thundertbolt 4, due porte USB-A, e una porta HDMI, grazie al quale potrai collegare tutti i tuoi accessori preferiti e le sorgenti video che desideri.

Questo PC si abbina perfettamente a uno splendido display Retina 5K, soprattutto se lo usi a scopo professionale per alcuni lavoro di fotoritocco. All’interno di Mac mini trovi un SSD da ben 512 GB di memoria, in cui potrai catalogare tutte le tue foto, video ed eventuali file di lavoro di cui hai bisogno, senza la costante preoccupazione di eliminare file per liberare memoria e spazio.

Con poco più di 700 euro ti porti a casa una soluzione per il tuo studio di casa o per l’ufficio davvero compatta e potente: ecco solo una delle tantissime motivazioni per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mac mini M2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

