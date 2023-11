Risparmia spazio con MINI PC in offerta su Amazon

Spesso e volentieri all’interno del nostro ambiente domestico, più precisamente nel nostro studio personale, non disponiamo sempre di uno spazio sufficiente ad accogliere un case per PC, che nella stragrande maggioranza dei casi è ingombrate. Ecco quindi che i Mini PC rappresentano senz’ombra di dubbio la soluzione migliore per risparmiare un bel po’ di spazio a favore di altri accessori: Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Mini PC in offerta al sensazionale prezzo di 159 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon offerto da Amazon avrai la possibilità di risparmiare ben 25 euro, riuscendo così a pagarlo solo 134 euro.

Mini PC: piccole le dimensioni, massima la potenza

Il vero cuore pulsante alla base di questo terminare è senz’altro rappresentato dal suo processore Intel Celeron Alder Lake N95 con frequenza massima di 3.4 GHz: questo, abbinato a 8 GB di RAM DDR5, ti permette di avviare qualsiasi tipo di software o applicazione, anche quelli più pesanti come nel caso dei programmi di fotoritocco o videoediting, consentendoti quindi di lavorare senza problemi anche in smart-working.

Al processore si abbina poi un’ottima scheda video Intel Ultra HD Graphics 16EU, la quale consente di ottenere un’elaborazione rapida delle immagini, riuscendo addirittura a riprodurre sorgenti in 4K (a 60 Hz) senza alcun tipo di problema. Potrai perfino collegare tre schermi in simultanea, riuscendo così a ricreare un vero e proprio studio casalingo professionale.

Un’altra parola d’ordine alla base di questo Mini PC è senz’ombra di dubbio la sua connettività, grazie alle 3 porte USB 3.1 (per collegare qualsiasi accessorio esterno) e alle 3 porte HDMI 2.0, grazie al quale potrai collegare qualsiasi monitor in alta risoluzione che preferisci, anche quello già in tuo possesso.

Nulla da dire anche per la connettività, garantita in questo caso da un modulo Wi-Fi 7 a doppia banda, che consente di avere trasferimenti in download e in upload più rapidi che mai.

In definitiva, ad appena 130 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC dalle dimensioni microscopiche ma dalla potenza sbalorditiva, con il quale potrai sia lavorare che rilassarti nel tuo tempo libero: ecco solo uno dei motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Mini PC in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

