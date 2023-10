Risparmia SUBITO 170€ su Amazon: Motorola Moto Edge 30 Neo a 269€

Oggi, grazie a questa offerta di Amazon, hai finalmente a portata di mano uno smartphone di altissimo livello come il Motorola Moto Edge 30 Neo senza spendere un capitale. Infatti, complice un mega sconto immediato del 40%, il device del colosso hi-tech può essere tuo alla cifra di appena 259€ – stiamo parlando di un risparmio totale di ben 170€.

Bello, sottile e realizzato con un design che ti strega fin dal primo istante in cui lo prendi in mano, lo smartphone a marchio Motorola vanta un rapporto qualità/prezzo e una scheda tecnica invidiabile da tutti i device commercializzati in questa fascia di prezzo.

Solo su Amazon trovi il Motorola Moto Edge 30 Neo con il 40% di sconto

Motorola Moto Edge 30 Neo monta un bellissimo pannello OLED da 6.2 pollici super smooth a 120Hz con animazioni sempre fluide, anche grazie al processore octa core di Qualcomm e ben 8 GB di RAM. Alimentato da una mega batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida, il telefono di Motorola è pronto a stupirti con la sua doppia fotocamera da 64MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre belli da rivedere.

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista in questo istante su Amazon il telefono Motorola e preparati a un’esperienza di utilizzo davvero al top, di quelle che sanno regalarti solo i top di gamma del momento; mettilo subito nel carrello per iniziare a utilizzarlo da domani grazie alla consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.