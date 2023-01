Risparmio energetico: 5 prodotti utili per risparmiare sulle bollette

La crisi energetica costringe le famiglie a fare i conti con bollette sempre più care. Con l’arrivo dell’inverno, poi, le cose sembrano purtroppo destinate a peggiorare, e non solo in ambito caro energetico. Ecco perché trovare delle buone alternative per produrre energia o per ridurre i consumi della stessa è oggi più che mai fondamentale per risparmiare qualcosa e non rinunciare a quel minimo indispensabile necessario per il mantenimento di un normale tenore di vita. Da questo punto di vista esistono diversi modi per risparmiare sulle bollette (e non solo su quelle) senza bisogno di dire addio alle proprie abitudini (o quasi), tutte legate all’utilizzo di strumenti ad hoc ciascuno adibito a una funzione particolare: eccone alcuni.

Depuratore da rubinetto Philips X-Guard

State cercando un sistema di filtrazione efficace che sia facile da montare, richieda poca manutenzione e vi faccia risparmiare soldi evitando di comprare acqua al supermercato? Lo avete trovato, è Philips X-Guard On Tap. Grazie a questo pratico sistema da installare al rubinetto della cucina potete ottenere acqua potabile in un attimo. Basta infatti collegare il prodotto all’estremità del rubinetto sfruttando uno dei cinque adattatori disponibili per renderlo compatibile con quelli dotati di aeratore removibile di diametro compreso tra 13 e 25 mm, e il più è fatto. Compralo su Amazon a soli 34 euro.

Centralina elettrica Bluetti EB3A, 268Wh LiFePO4

Con un 600W AC inverter, la batteria LiFePO4 da 268Wh e 8 uscite, la centrale elettrica EB3A mantiene sì le tue apparecchiature essenziali accese in movimento o durante le interruzioni di corrente domestica, ma va bene anche per generarne una buona quantità anche in casi normali, contribuendo quindi ad alimentare alcuni degli elettrodomestici casalinghi in funzione, sgravandone il “peso” (e il costo) del loro sostegno energetico dalla linea elettrica normale.

Prese smart intelligenti Meross: ammazza bollette

Avere in casa delle prese intelligenti oggi può risultare estremamente utile, non solo per una questione di praticità, ma anche da quella economica e del risparmio in bolletta: questi gioiellini, infatti, se ben programmati possono rivelarsi utilissimi nella gestione della corrente elettrica e dunque in favore del basso consumo energetico. Su Amazon una coppia di prese intelligenti può essere tua a 30€, ovverosia con un risparmio netto del 23%. Un prodotto solido, costruito con materiali di prima qualità e ignifugo, dunque approvato per la sicurezza con certificato CE e ROHS.

Lampadine smart WiFi a risparmio energetico (set di 4)

Per la tua casa smart oggi su Amazon trovi un’offerta davvero interessante, perché ti permette di acquistare ben quattro lampadine WiFi compatibili con Alexa a soli 25€. L’aspetto che però interessa noi è che hanno un bassissimo consumo elettrico, quindi con loro puoi risparmiare più dell’80% sulla bolletta elettrica rispetto a una lampadina a incandescenza tradizionale da 60 W. E in un periodo di amenti come questo, non è un aspetto da sottovalutare.

Sensibo Air, il dispositivo di controllo per vecchi elettrodomestici

Trasforma il tuo attuale condizionatore d’aria o il tuo sistema mini split/ductless/pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette fino al 40%. Non è uno scherzo, ma questo geniale dispositivo che agendo insieme a una app (Android e iOS) stravolge i vecchi apparecchi ridandogli nuova vita. Approfitta dello sconto e fallo tuo quindi a 99 euro. Le spedizioni sono gratuite. Prima però spunta la voce Applica coupon 25€ sulla pagina del prodotto.

