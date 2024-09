Risparmio in bolletta assicurato con i 2 Interruttori a Relè Shelly Plus scontatissimi

Abbiamo per te una super promozione per rendere casa più intelligente, riducendo i costi dell’energia elettrica. Oggi su Amazon puoi acquistare il Set da 2 Relè Interruttori Shelly Plus a soli 37 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito dell’offerta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Set da 2 Relè Interruttori Shelly Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

Con una linea di dispositivi per il risparmio energetico, Shelly offre un’ottima soluzione per l’automazione dei processi, basata sull’analisi energetica. Oggi, grazie alla mega offerta di Amazon, puoi acquistare addirittura il Set da 2 Relè Interruttori Shelly Plus ad un prezzo bassissimo.

Innanzitutto ogni interruttore a relè intelligente dispone di due canali e due misuratori di consumo, e può funzionare in due modalità: modalità relè e modalità motorizzazione tapparelle. Nello specifico questi dispositivi sono in grado di tracciare i consumi e controllare qualsiasi elettrodomestico e circuito elettrico, o nell’altro caso di automatizzare tapparelle, tende e porte con un solo clic.

La modalità di utilizzo è super efficiente in quanto i relè possono monitorare due circuiti diversi controllando il consumo separatamente. Nella modalità tapparella, invece, il gadget tech di ultima generazione rende casa ancora più smart automatizzando tende, tapparelle, veneziane, porte di garage e qualsiasi altro motore bidirezionale. In più, è possibile sfruttare anche la funzione di orario personalizzato per creare delle routine quotidiane eliminando stress inutili.

