RISPARMIO shock XIAOMI su Ebay: boom di acquisti in queste ultime ore, POCHI pezzi

Il Redmi Note 13 Pro + è uno degli smartphone più venduti su Ebay. Infatti, solo per oggi potrai davvero approfittare si questa bomba. Il Redmi Note 13 Pro+, viene davvero svenduto per queste 24h. Pensa, che se corri subito su Ebay, lo troverai a 357€, invece di 549€ grazie al codice sconto PSPRFEB24 + lo sconto del 32%!

Non aspettare più ancora troppo tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Amazon in queste ore. Questo codice sconto PSPRFEB24 di 15€ + sconto del 32%, non si era davvero mai visto prima. Non ti resta che aggiungerlo al carrello e al momento del checkout lo troverai già scontato.

Xiaomi Redmi 13 Pro+, nero

Non vorrai mica farti scappare un’occasione folle del genere? Questo Redmi Note 13 Pro + dal colore nero, dal design minimal ma davvero super essenziale. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, oggi è davvero svenduto!

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro + offre immagini e video ultra nitidi in 4K con la sua fotocamera da 200 MP, rendendo il prossimo blockbuster a portata di mano. Il display AMOLED da 6,67offre colori sorprendenti ed è inoltre dotato di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 2.160 Hz.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 garantisce un utilizzo fluido, transizioni fluide e applicazioni di app velocissime. Una batteria da 5.100 mAh non delude mai l’utente e rende il Redmi Note 13 Pro un corridore a lungo termine.

Il Redmi Note 13 Pro è protetto contro polvere e spruzzi d’acqua secondo IP54, in modo che l’alloggiamento, che non è nemmeno 8 mm sottile, resiste a qualsiasi avventura.

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi su Ebay, corri subito e approfitta dell’offerta bomba di Xiaomi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.