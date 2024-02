RISPARMIO sicuro: cassa Bluetooth waterproof a MENO di 55€, POCHISSIMI pezzi

Sei sempre pronto ad organizzare feste in casa, sopratutto ora che fa freddo fuori? Vuoi sempre un po’ di musica che risuona nel tuo giardino? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Tronsmart, oggi te la porti a casa a soli 54,99€, a cui aggiungerai un coupon del 20%. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Musica a go-go per tutta l’estate, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero, oggi mega scontata del 15% + coupon del 20%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Tronsmart T7 Cassa Bluetooth Portatile

Una cassa Bluetooth davvero incredibile, dal colore nero, ideale per avere la tua musica al volume che serve, nelle giornate di relax e anche sotto la doccia quando fa caldo. Non fartela scappare, oggi sta per finire su Amazon.

Indipendentemente da dove lo posizioni, gli altoparlanti wireless full range da 30 W con Bluetooth e il diaframma passivo a bassa frequenza possono offrirti un campo sonoro bilanciato a 360°, consentendo alla musica di essere trasmessa in modo coinvolgente . Goditi il ​​suono surround di un cinema accoppiando la vera funzione stereo wireless, è un’esperienza uditiva davvero senza precedenti.

Tronsmart T7 cassa bluetooth portatile ha un design unico della manopola del volume superiore e un anello luminoso colorato streamer 7 RGB regolabile, i suoi colori cambiano senza intoppi e ha 4 modalità di movimento della luce tra cui scegliere, funzionamento semplice.

La luce anulare a LED del T7 altoparlanti bluetooth portatili lampeggerà al ritmo, creando uno spettacolo di luci pulsante per la tua festa.

Oggi, la trovi con tanto di sconto del 15% + coupon del 20%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.