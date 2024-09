Ritorno a Scuola: modellini LEGO per ogni età in offerta su Amazon

Nella sezione “Back to school” di Amazon oggi puoi trovare una serie di modellini LEGO adatti a diverse fasce di età in promozione speciale. Ce n’è per tutti i gusti a prezzi davvero scontatissimi ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

I migliori set LEGO in offerta nella sezione “Back to school”

Grazie alle promozioni lanciate da Amazon nella sua sezione “Ritorno a scuola”, oggi puoi acquistare una serie di set LEGO adatti a diverse fasce di età a prezzi davvero scontanti. Approfittane il prima possibile, le offerte sono a tempo limitatissimo!

LEGO Star Wars R2-D2

LEGO Star Wars R2-D2 è dotato di testa girevole a 360 gradi, di una terza gamba collegabile, di un periscopio da collegare e di strumenti montabili. Oggi è disponibile a soli 75 euro con uno sconto del 14%.

LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Media

LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Media è un set versatilissimo perfetto per costruire Fiori, Macchina, Treno, Aereo e Animali. Oggi è disponibile a soli 23 euro con uno sconto del 20%.

LEGO Technic Motocicletta Kawasaki Ninja H2R

LEGO Technic Motocicletta Kawasaki Ninja H2R è dotata di sterzo, sospensioni, cambio a 2 velocità, motore articolato a 4 pistoni e turbocompressore. Oggi è disponibile a soli 60 euro con uno sconto del 17%.

LEGO Technic Mercedes

LEGO Technic Mercedes è una macchina giocattolo per bambini e bambine da 7 anni in su da costruire, ricca di dettagli e ottima per i fan delle competizioni. Oggi è disponibile a soli 20 euro con uno sconto del 24%.

LEGO Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna

LEGO Icons McLaren MP4/4 è dotata di sterzo funzionante, sospensioni push-rod, alettone posteriore regolabile, pneumatici slick, specchietti, leva del cambio e un motore V6 turbocompresso. Oggi è disponibile a soli 20 euro con uno sconto del 24%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.