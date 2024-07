Ritrova i tuoi oggetti OVUNQUE: oggi 4 Apple AirTag li paghi POCHISSIMO

Sei uno smemorato cronico e puntualmente perdi dapperttutto chiavi e portafogli? Abbiamo la soluzione che fa per te! In occasione del Prime Day oggi su Amazon trovi la confezione da 4 Apple AirTag a soli 88 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba e l’offerta è valida ancora per pochissime ore!

Apple AirTag: come trovare tutto in un attimo

L’Apple AirTag è il tracker top di gamma che ti consente di ritrovare in un attimo i tuoi oggetti smarriti grazie a funzionalità all’avanguardia.

Il mini dispositivo ti permette di monitorare e ritrovare quaolsiasi cosa sfruttando l’app Dov’è, ovvero la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari semplicemente sfruttando l’iPhone.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto il localizzatore si configura in un attimo: basta un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Per ritrovare un oggetto puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri, oppure sfruttando la tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag.

Tra l’altro è possibile localizzare l’AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è: basterà attivare la modalità Smarrito per ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.