Ritrova il gusto dei Cafè di una volta con questa De Longhi Icona Vintage in OFFERTA!

La macchina De’Longhi Icona Vintage ECOV311.GR realizza caffè espresso manuale e Cappuccino, per Caffè in Polvere e Cialde E.S.E., spegnimento automatico per risparmiare in bolletta, caldaia in acciaio, serbatoio da un litro e mezzo, in uno stiloso colore verde antico. Con lo sconto del 38% oggi la paghi solo 149 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

De’ Longhi Icona Vintage: le caratteristiche

Dalla finitura azzurro con dettagli cromati e caldaia in acciaio inox per una lunga durata. Unisce tradizione italiana nel caffè espresso e la semplicità di utilizzo; fai emergere la tua natura da barista: dai caffè espresso, ai caffelatte, ai Cappuccini, De’Longhi renderà l’esperienza ogni volta facile e semplice. Puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita; regola il vapore e prepara una schiuma ricca e cremosa. Dopo 9 minuti di inutilizzo si spegne automaticamente risparmiando in bolletta.

La macchina del caffè espresso De’Longhi è dotata di un porta filtro solido e robusto, con dispositivo crema per preparare deliziosi caffè sia con caffè macinato che in cialde. Compatibile con le cialde E.S.E. Con una sola manopola si accede a tutte le funzioni: accendere/spegnere, preparare espresso o cappuccino. Serbatoio d’acqua da 1,4L trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia; vassoio raccogli gocce smontabile; scaldatazze.

