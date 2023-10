RITROVA smartphone, chiavi e NONNO con il Tile Performance Pack: costa solo 45€

Hai mai perso le chiavi, il telefono, il portafogli o qualsiasi altra cosa e hai trascorso ore a cercarli disperatamente? Beh, con il Tile Performance Pack non dovrai più preoccuparti di smarrire le tue cose preziose. Questo set è la soluzione definitiva per trovare tutto in un attimo, e durante il Prime Day di ottobre su Amazon, puoi ottenerlo a un prezzo fantastico: solo 45€ grazie allo sconto del 38% e con le spedizioni gratis con Prime.

Tile Performance Pack, e ritrovi tutto quello che dimentichi

Tile offre un design sottile e moderno che può essere agganciato facilmente a chiavi, portafogli, telecomandi, o qualsiasi oggetto tu voglia tenere d’occhio. Collega i Tile al tuo smartphone tramite l’app gratuita Tile e sarai pronto a iniziare a localizzare i tuoi oggetti smarriti. Basta premere un pulsante e il tuo Tile inizierà a suonare, indicandoti la posizione dell’oggetto.

Questi Tile sono compatibili con gli assistenti vocali Alexa e Google, il che significa che puoi chiedere loro di trovare i tuoi oggetti senza dover sollevare un dito. Anche se hai perso il tuo telefono, Tile può aiutarti a trovarlo. Premi due volte il pulsante su qualsiasi Tile e il tuo telefono suonerà, anche se è in modalità silenziosa.

I Tile Pro hanno una batteria sostituibile che dura fino a un anno, mentre i Tile Slim sono progettati per durare fino a tre anni senza bisogno di sostituzione. Se dovessi perdere qualcosa fuori dal raggio Bluetooth, puoi attivare la “Community Find”. Questa funzione ti permette di sfruttare la vasta rete di altri utenti Tile per aiutarti a trovare ciò che hai smarrito.

Non lasciare che la perdita di oggetti preziosi ti rovini la giornata. Approfitta delle offerte del Prime su Amazon e ottieni il Tile Performance Pack a soli 45€ grazie allo sconto del 38% e con le spedizioni gratis con Prime.

