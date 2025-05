Ritrova tutto con il TRACY TAG: come l'Apple AirTag ma oggi lo paghi solo 9€

Mai più ricerche interminabili di chiavi e oggetti smarriti grazie al TRACY TAG di Cellularline, un localizzatore intelligente che unisce praticità e convenienza, ora in offerta speciale a soli 9,90 € con un mega sconto del 34%. Questa piccola rivoluzione tecnologica, perfettamente integrata con l’ecosistema Apple tramite l’app “Dov’è”, rappresenta la soluzione ideale per chi tende a dimenticare dove ha lasciato i propri effetti personali.

Una tecnologia semplice ma efficace per la vita quotidiana

Il TRACY TAG è stato progettato per offrire una soluzione affidabile e alla portata di tutti. Con un prezzo promozionale ridotto rispetto ai suoi competitor più noti, come gli Apple AirTag, questo dispositivo garantisce una localizzazione precisa e veloce. Che si tratti di trovare le chiavi in casa o il portafoglio lasciato in un luogo pubblico, il TRACY TAG offre una funzionalità di monitoraggio intelligente che consente di visualizzare la posizione degli oggetti su una mappa, anche quando sono fuori dalla portata Bluetooth.

Quando l’oggetto è nelle vicinanze, la ricerca diventa ancora più semplice grazie alla possibilità di attivare un segnale acustico direttamente dall’iPhone. Questo permette di localizzare rapidamente ciò che si cerca, senza perdere tempo prezioso.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Una delle caratteristiche più apprezzate del TRACY TAG è la sua batteria CR2032 sostituibile, che offre un’autonomia di circa un anno. Non solo gli utenti possono monitorare lo stato della batteria tramite l’app dedicata, ma la sostituzione è estremamente semplice e non richiede alcuna competenza tecnica.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una certificazione IP67, che lo rende resistente alla polvere e alle immersioni temporanee in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti. Questo lo rende perfetto per un utilizzo quotidiano, anche in condizioni ambientali meno favorevoli.

Con dimensioni paragonabili a quelle dell’Apple AirTag, il TRACY TAG si integra perfettamente con tutti gli accessori progettati per il prodotto Apple. La confezione include un pratico laccetto removibile, che consente di agganciare il dispositivo a qualsiasi oggetto in modo rapido e sicuro. Inoltre, il manuale di istruzioni fornito permette una configurazione semplice e immediata.

Nonostante il prezzo contenuto, il TRACY TAG mantiene elevati standard di qualità, grazie alla garanzia offerta da Cellularline, un marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo. Questo tracker è l’alleato perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e conveniente per tenere traccia dei propri oggetti personali. E con l’offerta attuale, disponibile a soli 9,90 € grazie ad uno sconto del 34%, è il momento giusto per approfittarne!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.