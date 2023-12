Rivivi il mito di Bob Marley con questa cassa in bambù e tessuto a soli 79 euro!

House of Marley Speaker Get Together Solo è una cassa Bluetooth Portatile molto caratteristica, a partire dai materiali con cui è fatta: bambù e tessuto. Autonomia di 25 Ore, Ingressi RCA e AUX, Porta di Ricarica USB-C. Suono potente e di qualità. Grazie allo sconto del 22% ora la paghi solo 79,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

House of Marley Speaker: le caratteristiche

Questo speaker Bluetooth è compatto ma potente, ha un’autonomia di 25 ore e offre un audio eccezionale per un’esperienza di ascolto ottimale. Avrai un suono full range nitido e connettività Bluetooth per associare lo speaker al telefono, alla TV, al laptop o a un giradischi wireless. Associa due speaker per una stereofonia ricca e piena, perfetta per ambienti di grandi dimensioni. Puoi collegare lo speaker anche a un giradischi Stir It Up Wireless.

Il tuo Solo è dotato di ingressi RCA e AUX e di una comoda porta di ricarica USB-C che ti permette di collegare qualsiasi caricatore o accessorio USB-C. Get Together Solo è realizzato in bambù e tessuto REWIND, in uno stile naturale in linea con i principi di artigianalità e sostenibilità di Marley.

