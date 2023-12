Rivivi le emozioni delle sale giochi con questa Console Retro NEO GEO Mini in OFFERTA: oltre 40 giochi!

SNK NeoGeo ha realizzato Mini, una console palmare con 40 classici giochi NeoGeo franchise leggendari come King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury e molti altri. Oggi puoi farlo tuo a 75,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Console Retro NEO GEO Mini: le caratteristiche

Con uno schermo da 3,5 pollici e i classici controlli arcade, il mini NEOGEO offre un’autentica esperienza arcade nel palmo della tua mano. Con una misura di 152 mm x 135 mm x 108 mm, collega il NEOGEO a qualsiasi power bank portatile con il cavo di tipo C incluso e goditi i giochi di qualità arcade portatili durante i viaggi.

Una volta a casa, puoi continuare l’azione sul tuo grande schermo. NEOGEO ha un’uscita HDMI (cavo HDMI non incluso) per consentire di collegare la console alla TV o al monitor. Puoi anche collegare fino a due driver aggiuntivi (venduti separatamente) per goderti l’azione di gameplay della console di casa. NEOGEO.

SNK NeoGeo Mini console palmare oggi puoi farlo tuo a 75,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.