Rivoluziona la tua Tv con Chromecast Google TV in OFFERTA: solo per OGGI a 29 euro!

Chromecast con Google TV (HD) è uno strumento ideale per l’intrattenimento in streaming sulla TV con telecomando e ricerca vocale. Guarda film, Netflix, DAZN e molto altro. Facile da installare. Oggi scontato del 25%, lo paghi solo 29,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Chromecast con Google TV (HD): le caratteristiche

Nella schermata Home troverai i film e le serie TV. Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visualizzazione e ai contenuti di tua proprietà. Crea un programma specifico per bambini per guardare contenuti adatti. Con il Controllo genitori imposti il tempo di visualizzazione e l’ora di andare a dormire.

Premi il pulsante dell’assistente sul telecomando e di quello che vuoi guardare o cerca per stato d’animo, genere o interprete. Riproduci musica e ricevi risposte. Collega Chromecast all’HDMI della TV e al Wi-Fi e avvia lo streaming.

