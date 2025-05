Rivoluziona le pulizie domestiche con il Robot DREAME X40 Ultra in SOTTOCOSTO

Il rivoluzionario DREAME X40 Ultra Complete è ora disponibile a soli 849€ con uno sconto del 15% sul prezzo originale di 999€! Questa è l’occasione perfetta per trasformare la tua routine di pulizia domestica con un dispositivo che combina tecnologia all’avanguardia e funzionalità straordinarie. Rendi le pulizie un gioco da ragazzi!

Potenza e innovazione in un unico dispositivo

Con una forza aspirante senza precedenti di 12.000 Pa, il DREAME X40 Ultra Complete elimina anche lo sporco più ostinato, dai peli degli animali domestici alle particelle di polvere più sottili. La sua tecnologia avanzata, come la MopExtend RoboSwing, consente di raggiungere gli angoli più difficili, mentre il sistema di autopulizia con acqua calda a 70°C garantisce una manutenzione impeccabile.

Grazie al sollevamento automatico dei moci fino a 10,5 mm, questo robot protegge i tuoi tappeti e moquette da eventuali danni. Inoltre, l’app dedicata ti permette di personalizzare ogni aspetto della pulizia, inclusa la temperatura dell’acqua, con quattro impostazioni diverse. Non è solo un robot aspirapolvere, ma un vero alleato per la gestione della casa.

Intelligenza e adattabilità

Il sistema OmniDirt identifica automaticamente il tipo di sporco e intensifica la pulizia nelle aree più problematiche, effettuando passaggi multipli dove necessario. Grazie al rilevamento intelligente, il DREAME X40 Ultra Complete si adatta a tutte le superfici, evitando ostacoli e configurando zone di esclusione per proteggere superfici delicate.

Con dimensioni compatte, questo robot aspirapolvere è progettato per essere potente ma discreto. Il serbatoio da 150 ml e le funzionalità di raccolta automatica della polvere e lavaggio del mop lo rendono ideale per sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Porta a casa un prodotto che ha già conquistato il mercato per la sua affidabilità e innovazione. Con uno sconto del 15%, il DREAME X40 Ultra Complete è la scelta perfetta per chi desidera il massimo della tecnologia al prezzo di soli 849 euro. Acquistalo ora e scopri come semplificare la tua vita quotidiana!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.