Rivoluzione casa: 4 faretti SMART a prezzo PAZZO, pack da non perdere

Se vuoi rendere la casa intelligente ho un consiglio da darti: parti dall’illuminazione. Non solo è la scelta più saggia perché ti offre risultati istantanei e che puoi vedere ogni giorno, ma è anche la più economica. Prendi ad esempio le lampadine: trovi offerte ogni giorno ed oggi ne ho una speciale per te. Si tratta di questo pack da 4 pezzo firmati TP Link, geniali quanto comodi.

Sono lampadine L610 quindi faretti da mettere in tutte le tue stanze. Approfitta del 15% di sconto su Amazon e non aspettare neanche un secondo in più. Completa l’acquisto su Amazon a soli 33,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine smart TP LINK: anche i faretti sono intelligenti

Li vedi incastonati nel soffitto e pensi che non puoi farci niente eppure i faretti possono essere smart. Questi qua di TP Link sono il chiaro esempio che ogni tuo desiderio può diventare realtà quindi perché farne a meno?

In confezione trovi ben 4 lampadine L610 che installi in un solo passaggi e gestisci come preferisci. Sentiti libero di scaricare l’applicazione sul tuo smartphone quanto di sfruttare la voce. Ebbene sì: se hai Amazon Alexa o Google Assistant in casa, sblocchi anche questa funzione.

In sé e per sé le funzioni di questi prodottini sono semplici quanto comode:

puoi scegliere un grado di intensità perché sono dimmerabili;

puoi creare timer e routine perché sono programmabili;

puoi gestirli da remoto;

puoi risparmiate in bolletta perché consumano poco e sono LED.

Come vedi, quindi, hai tutto a portata di mano, Fai attenzione soltanto a un dettaglio: emettono luce calda (2700K) e questo parametro non può essere modificato quindi se ami ambienti freddi, non è il caso tuo.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questo pack da 4 faretti smart TP Link a soli 33,99€ con il ribasso del 15%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite con i servizi Prime attivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.