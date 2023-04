Rivoluzione HelloFresh: cucina senza stress, ingredienti dosati e ricette arrivano a casa

HelloFresh è una delle aziende leader mondiale nel settore della consegna di box di ricette. L’obiettivo di questa importante realtà del settore è quella di rendere l’esperienza culinaria dei suoi clienti la più completa ma al contempo serena possibile. In che modo?

Offrendogli un servizio completo che dà loro la possibilità di ricevere comodamente a casa prodotti di grande qualità già pronti per essere utilizzati nelle giuste dosi e quantità per cucinare dei piatti prelibati, con un enorme risparmio quindi di tempo e fatica.

Con HelloFresh cucini piatti prelibati e risparmi tempo e fatica

Portando direttamente a casa dei consumatori le migliori materie prime, sia locali che di stagione, accompagnate da schede ricette facili da seguire, HelloFresh dà al cliente tutto ciò di cui ha bisogno per cucinare piatti deliziosi, permettendogli di vivere una nuova esperienza in cucina con un atteggiamento sereno e di assoluto relax.

Cucinare con HelloFresh diventa così la cosa più divertente e facile del mondo. Per ogni ricetta ci sono le foto, gli ingredienti per realizzarla, i valori nutrizionali, i tempi di preparazione del piatto, il grado di difficoltà e perfino la guida, passo a passo, per poterla eseguire senza il rischio di commettere errori.

Ecco perché un servizio come HelloFresh è pratico: ti consegna direttamente a casa tutti gli ingredienti, freschi e predosati, più le schede delle ricette illustrate per cucinare piatti vari e per tutti i gusti (piatti etnici, classici italiani rivisitati, vegetariani, e molto altro), e ti coccola e sostiene dall’inizio alla fine, permettendoti di cucinare in assoluto relax e senza stress.

