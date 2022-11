ROBOCOP in miniatura: questa camera di sicurezza robot WiFi è UN PORTENTO

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Sicuramente anche tu ci stai pensando da tempo, e oggi puoi rimediare grazie a questo interessantissimo gioiellino proposto da Amazon. Stiamo parlando di AntDau71, un simpatico quanto utilissimo mini robot camera che è davvero super utile per tenere sott’occhio la tua casa. Costa appena 36 euro ma ti garantisce la copertura visiva e sonora di un ampio perimetro interno e esterno. Il tutto con le spedizioni gratuite.

Mini robot con telecamera WiFi per la videosorveglianza

A dispetto del suo look “giocattoloso”, la videocamera di sorveglianza robot AntDau71 è uno di quei prodotti super affidabili. Costruita con materiale solido, grazie agli avvisi intelligenti integrati è in grado di distinguere persone e animali domestici, e ti invia avvisi nell’app associabile solo su ciò che ti interessa davvero. Con la stessa applicazione puoi controllare quello che succede ovunque ti trovi con la diretta video HD a 1080p. Inoltre, la tecnologia motorizzata e la Visione notturna ti offrono un’immagine chiara anche con la luce diretta del sole e in condizioni di scarsa illuminazione.

L’audio bidirezionale consente di far sentire la propria voce in casa, oppure ascoltare eventuali rumori sospetti, come una porta che si apre, una finestra che sbatte, passi o il cane che abbaia in modo diverso dal solito, e così via. Tutto quello che registri lo puoi memorizzare, fino a 128 GB, su schede TF o nel cloud. In estrema sintesi:

Caratteristiche principali:

Telecamera videosorveglianza

Materiale ABS

Colore bianco/nero

Connessione WIFI

Alimentazione tramite cavo micro USB

Movimento motorizzato

Sensore di movimento

Allarme rilevamento movimento

Notifica di allarme sul proprio smartphone

Audio bidirezionale

Visione notturna 5/10 mt

Supporta fino a 128 GB di memoria per schede TF

Accesso remoto P2P

Archiviazione su cloud per dati più sicuri

In parole povere, questa è una videocamera di sicurezza coi controfiocchi, praticamente quattro in uno: audio bidirezionale, sensore in grado di ruotare, visione notturna e rilevamento movimento intelligente. Costa solo 36 euro ma ti garantisce la copertura visiva e sonora di un ampio perimetro interno e esterno, in notturna fino a 10 metri. Il tutto con le spedizioni rapide gratuite di Amazon. Che aspettate a comprarne uno?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.