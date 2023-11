Il ROBOCOP degli aspirapolveri-lavapavimenti è in OFFERTA! Stana lo sporco ovunque

Roborock Q Revo è un Aspirapolvere Robot incredibile, con stazione di aspirazione con funzione di lavaggio, sistema di aggancio all-in-one, evitamento ostacoli 3D, 5500Pa, Sistema di mappatura multi-livello 5 volte più veloce degli altri! Ottieni lo sconto del 24%, quindi lo paghi solo 649 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Roborock Q Revo: le caratteristiche tecniche

Roborock Q Revo è un robot aspirapolvere e mop con stazione di ricarica che ti permette di ottenere una pulizia completamente automatica. Consente di risparmiare tempo e libera le mani. Le nuovissime spazzole in gomma migliorano l’aspirazione rimuovendo efficacemente lo sporco con meno grovigli e un miglioramento del 30% nella raccolta dei peli degli animali domestici. Aspirazione estrema da 5500 Pa, così l’aspirapolvere robot può andare più in profondità e catturare polvere e detriti da pavimenti duri e tappeti. Può creare una mappa fino a 6 volte più velocemente. Riconosce automaticamente i diversi livelli della casa, quindi tutto ciò che devi fare è mettere giù il robot. Sono supportati fino a quattro piani.

Roborock Q Revo robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con la luce strutturata 3D e l’imaging a infrarossi, identifica ed evita potenziali pericoli per un’esperienza di pulizia senza preoccupazioni. Rileva automaticamente i luoghi in cui è facile rimanere bloccati e suggerisce le zone vietate. Robot lavapavimenti e aspirapolvere la mappatura 3D consente di costruire con precisione la tua casa e aggiungere virtualmente mobili per creare una mappa dettagliata, garantendo la migliore pulizia possibile. Può connettersi con Alexa, molto comoda poi la gestione tramite app per iOS e Android. Funziona con WiFi de 2,4 GHz.

