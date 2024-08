roborock Qrevo Pro Robot, pulizia automatica con 200 euro di sconto

Roborock Qrevo Pro è uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti sul mercato, grazie a prestazioni elevate e una serie di funzionalità avanzate che permettono di pulire la casa in modo rapido ed efficiente. Le sue caratteristiche principali non possono non essere quindi la potenza di aspirazione, l’efficacia nel lavaggio e la navigazione intelligente attraverso le stanze di casa. L’offerta Amazon è quindi davvero allettante: un bel COUPON MENO 200 euro da inserire prima del checkout. Il prezzo passa da 999 euro a 799 euro. Questa è l’occasione giusta per acquistare Roborock Qrevo Pro, quanto di meglio per le pulizie di casa.

Roborock Qrevo Pro si caratterizza per un design moderno e elegante, con una scocca robusta e resistente ai graffi. La base di ricarica è compatta e si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Il robot è dotato di un serbatoio dell’acqua di grandi dimensioni e di un serbatoio per lo sporco facilmente rimovibili per la pulizia.

La potenza di aspirazione da 7000 Pa del Roborock Qrevo Pro è eccezionale, grazie a un motore brushless ad alta efficienza e a una spazzola principale di grandi dimensioni. Il robot è in grado di rimuovere lo sporco ostinato, peli di animali e detriti da qualsiasi tipo di pavimento. La tecnoilogia FlexiArm del mop è pensata per garantire che gli angoli e i bordi siano privi di macchie. Il robot estende il mop per ottenere una copertura dei bordi del 98,8% con una precisione di 1,85 mm.

La funzione di lavaggio è altrettanto efficace, grazie al flusso d’acqua regolabile e al panno in microfibra che rimuove le macchie e sanifica i pavimenti.

Roborock Qrevo Pro è dotato di un sistema di navigazione LiDAR che gli consente di mappare in modo preciso l’ambiente circostante e di pianificare il percorso di pulizia in modo efficiente. Grazie a questa tecnologia, il robot è in grado di evitare ostacoli, riconoscere le stanze e personalizzare le pulizie per ogni area della casa.

