roborock Qrevo: pulizia automatica profonda col doppio sconto Amazon

Roborock Qrevo S è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si distingue per le sue funzionalità avanzate, progettato per offrire una pulizia completa e autonoma, rendendolo ideale per chi cerca un aiuto affidabile nelle faccende domestiche. Ma soprattutto oggi Amazon ha deciso di proporlo con un clamorosissimo doppio sconto. Si parte con un bel MENO 23%, che fa crollare il prezzo da 799 euro a 619 euro! E subito dopo basta flaggare il coupon in pagina prima del checkout che toglie altri 69 euro dal prezzo. Ovvero si andrà a pagare 55o euro invece di 799 euro, per un risparmio di ben 249 euro! Offerta doppia spettacolare, solo su Amazon!

Una delle caratteristiche principali del Roborock Qrevo S è il suo sistema di navigazione avanzato. Utilizza la tecnologia LiDAR per mappare con precisione l’ambiente circostante, permettendo al robot di muoversi in modo efficiente e di evitare ostacoli. Questo sistema di mappatura consente al Qrevo S di creare una mappa dettagliata della casa, che può essere visualizzata e gestita tramite l’app Roborock. L’app permette di impostare zone di pulizia specifiche, barriere virtuali e di programmare le sessioni di pulizia, offrendo un controllo completo sull’operatività del robot.

Dotato di un’aspirazione da 7000 Pa, Roborock Qrevo S è in grado di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato, dai peli di animali ai residui di cibo, sia dai pavimenti duri che dai tappeti. Grazie al doppio panno rotante e alla funzione di lavaggio automatico, il robot è in grado di pulire e asciugare i pavimenti in un’unica passata, lasciandoli lucidi e igienizzati.

Un altro aspetto importante di Roborock Qrevo S è la sua autonomia. La batteria da 5200 mAh offre fino a 3 ore di pulizia continua, sufficiente per coprire ampie superfici senza bisogno di ricariche frequenti1. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base di ricarica e riprende la pulizia da dove si era interrotto una volta ricaricato.

La stazione di ricarica multifunzionale è il cuore del sistema Qrevo S. Oltre a ricaricare il robot, si occupa automaticamente di svuotare il serbatoio della polvere, pulire i panni e riempire il serbatoio dell’acqua.

Roborock Qrevo S: il MENO 23% fa crollare il prezzo da 799 euro a 619 euro! E subito dopo basta flaggare il coupon in pagina prima del checkout che toglie altri 69 euro dal prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.