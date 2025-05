Roborock Qrevo S5V: il robot aspirapolvere che devi comprare ADESSO

Il Roborock Qrevo S5V rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca un dispositivo in grado di rivoluzionare la pulizia domestica. Con un prezzo di 769,99 euro, questo robot offre una combinazione di potenza, tecnologia e funzionalità che lo rendono un’opzione particolarmente interessante per gli utenti più esigenti.

Il robot aspirapolvere più venduto del momento

Tra le caratteristiche principali spicca la potenza di aspirazione HyperForce da ben 12.000 Pa, garantita da un motore brushless, capace di catturare anche lo sporco più ostinato. Questa potenza si traduce in una pulizia efficace su ogni tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri. Inoltre, il dispositivo si distingue per una base di ricarica multifunzione che non solo ricarica il robot, ma svolge anche operazioni di manutenzione essenziali.

Un sistema di gestione automatica all’avanguardia consente di svuotare il contenitore della polvere, con un’autonomia fino a sette settimane, e di lavare e asciugare i panni utilizzati, prevenendo muffe e cattivi odori grazie all’asciugatura con aria calda. La base si occupa anche del riempimento automatico del serbatoio dell’acqua, permettendo al robot di coprire fino a 329 metri quadrati senza interruzioni.

Un’attenzione particolare è stata riservata agli utenti con animali domestici: il sistema Zero-Aggrovigliamento, certificato SGS, include una spazzola principale flottante in gomma e una laterale arcuata, progettate per evitare l’accumulo di peli e capelli, garantendo una pulizia continua e senza intoppi.

Il design FlexiArm con doppio mop rotante aggiunge un ulteriore livello di efficienza. Le spazzole ruotano a 200 giri al minuto, simulando la pulizia manuale e rimuovendo anche le macchie più difficili. Inoltre, il sistema è in grado di sollevarsi automaticamente di 10 mm quando incontra tappeti, evitando di bagnarli durante il lavaggio. Attraverso l’app dedicata, l’utente può personalizzare il flusso d’acqua scegliendo tra 30 livelli diversi, adattandolo alle proprie esigenze.

La navigazione intelligente è garantita dalla tecnologia LiDAR PreciSense, che crea mappe dettagliate dell’ambiente domestico con una scansione a 360 gradi. Questo sistema supporta fino a quattro piani diversi, mentre i sensori a luce strutturata permettono di rilevare e aggirare ostacoli in tempo reale. Inoltre, l’app consente di impostare “zone vietate” per escludere aree specifiche dalla pulizia.

In sintesi, il Roborock Qrevo S5V si presenta come un dispositivo completo e affidabile, ideale per chi desidera un aiuto concreto nelle pulizie domestiche. Si trova in sconto su Amazon a soli 769,99 euro, IVA inclusa.

