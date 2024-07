Robot 2-IN-1 in DOPPIO SCONTO: fai brillare casa con una SPESA MINIMA

Perché spezzarsi la schiena per pulire casa quando può pensarci il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1? Oggi questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 152 euro grazie ad uno sconto del 30% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un doppio sconto così eccezionale non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1 è un alleato perfetto per rendere casa splendente senza il minimo sforzo.

Il suo fiore all’occhiello è la sua doppia funzionalità in quanto può aspirare e lavare in una sola passata grazie al serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml che agiscono contemporaneamente per spazzare e pulire.

Il dispositivo è dotato di tre livelli di acqua che possono essere regolati, con una pompa peristaltica che è in grado di erogare acqua in modo uniforme per prevenirne l’accumulo. Inoltre la pulizia sarà sempre impeccabile grazie alla spazzola a rullo flottante che si adatta ad ogni superficie, e alle due spazzole laterali che raccolgono polvere, peli di animali domestici e rifiuti di ogni genere.

Un’altra caratteristica importante del robot è la tecnologia di navigazione LIDAR che sfrutta l’intelligenza artificiale per pianificare in modo efficiente il percorso di pulizia e programmare accuratamente la pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.