Robot Aspirapolvere 2-IN-1 a 150 EURO IN MENO: applica il MEGA COUPON

Amazon ha appena lanciato una promozione pazzesca su uno dei migliori robot sul mercato! Si tratta del Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Qrevo S, oggi disponibile a soli 649 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 150 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Qrevo S: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Roborock Qrevo S è un concentrato di potenza che permette di rendere splendenti qualsiasi tipologia di pavimento.

Si contraddistingue per un’aspirazione enorme da 7000Pa che permette di raccogliere efficacemente i peli di animali domestici e rimuovere sporco e detriti da tappeti e pavimenti duri. Inoltre vanta una velocità di rotazione di 200 giri al minuto con 30 livelli di regolazione del flusso d’acqua: in questo modo la pulizia sarà sempre accurata ed efficiente, ed i pavimenti risulteranno brillanti ad ogni passaggio.

Inoltre questo gioiellino dispone di una stazione multifunzionale che permette di svuotare e lavare il robot automaticamente con una serie di funzionalità tra cui Asciugatura automatica, Autosvuotamento, Autolavaggio, Auto-riempimento e Base staccabile.

Per finire, la Tecnologia reattiva del robot consente di evitare gli ostacoli per non creare collisioni e navigare tranquillamente intorno a mobili o qualsiasi altro oggetto presente sul pavimento.

