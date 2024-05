Robot Aspirapolvere 2-in-1 a 440 EURO IN MENO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Casa tua sarà più pulita e splendente che mai con il Robot Aspirapolvere roborock S7 Max Ultra! Oggi lo trovi su Amazon a soli 759 euro grazie ad un mega sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 40 euro da applicare al momento dell’ordine.

Robot Aspirapolvere roborock S7 Max Ultra: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere roborock S7 Max Ultra dispone di una stazione base che può essere autodrenante, autolavante, autoasciugante, autopulente e autoriempita. In più la nuova funzione di asciugatura asciuga il lavello mentre asciuga il mop, risparmiando tempo e liberando le mani.

Questo dispositivo è dotato di 5500 Pa di aspirazione e sistema di lavaggio a ultrasuoni, oltre a 3000 vibrazioni al minuto per pulire il pavimento con pressione costante per disintegrare efficacemente le macchie ostinate.

In più, è in grado di misurare la distanza dagli oggetti tramite sensori per evitare potenziali pericoli. La navigazione precisa LDS pianifica percorsi di pulizia efficienti per aiutarlo a passare attraverso la tua casa nel modo più accurato possibile, anche al buio.

La stazione di svuotamento adotta il metodo di svuotamento più recente con un sacchetto per la polvere che può essere pulito al massimo una volta ogni 7 settimane. È inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua da 3 litri indipendente e di un serbatoio dello sporco da 2,5 litri, che rifornisce automaticamente l’acqua nel serbatoio dell’acqua prima della pulizia.

