Robot aspirapolvere 2-in-1 a prezzo MITICO: Deebot N10 Plus a 100€ in meno

L’eccellente robot aspirapolvere 2-in-1 Ecovacs Deebot N10 Plus è al centro di una incredibile offerta di Amazon che non dovresti assolutamente farti scappare. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 20%, il robot aspirapolvere può essere tuo spendendo appena 399€ per un risparmio immediato di ben 100€.

L’elettrodomestico smart di Ecovacs ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: ti arriva a casa con una basetta automatizzata ideata per ricaricare il robot e per svuotare il cestino della polvere.

Il robot aspirapolvere 2-in-1 Ecovacs Deebot N10 Plus crolla del 20% su Amazon

Ecovacs Deebot N10 Plus, inoltre, monta un potente motore aspirante da 4300Pa, integra una batteria ricaricabile in grado di coprire una superficie di 400 m² e aspira senza problemi anche i peli dei tuoi animali domestici. Ideale per qualsiasi tipologia di pavimenti e/o tappeti, il robot aspirapolvere integra laser per la navigazione automatizzata.

Preparati a goderti nuovamente i tanto attesi weekend lasciando le pulizie di casa al robot aspirapolvere a marchio Ecovacs, oggi incredibilmente in vendita su Amazon con il 20% di sconto; fai in fretta e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

