Robot Aspirapolvere 2-IN-1 ECOVACS a 200 EURO IN MENO: affare UNICO

Amazon ha appena lanciato una super offerta su un dispositivo che ti svolterà la vita in casa! Parliamo del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 OMNI Care, oggi disponibile a soli 749 euro con un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS è un alleato ottimo per le pulizie domestiche.

È dotato di una stazione mini dal design compatto che consente una facile installazione, anche in aree ristrette, mantenendo il serbatoio dell’acqua facilmente accessibile. L’ingegneria avanzata riduce al minimo il rumore, per un’esperienza tranquilla e dispone di funzionalità all’avanguardia tra cui svuotamento, lavaggio, asciugatura, pulizia e riempimento automatici.

Inoltre il robot sfrutta la tecnologia TruEdge con adattamento del panno agli angoli, per una pulizia precisa dei bordi di tutta casa, mentre il sensore di prossimità da 1 mm e la retrazione automatica consentono di evitare gli ostacoli, rilevare e navigare in modo intelligente intorno agli ostacoli.

Tra l’altro il suo potente sistema di aspirazione HyperForce aumentato a 11.000 Pa rende il dispositivo efficiente nella rimozione di sporco e polvere da tappeti e pavimenti duri e, allo stesso tempo, il doppio pettine e la spazzola a rulli antigroviglio riduce al minimo la necessità di manutenzione e offre un’esperienza di pulizia senza intoppi.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T30 OMNI Care è disponibile su Amazon a soli 749 euro con un mega sconto del 21%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.